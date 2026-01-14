Leonie Löwenherz
Folge 4: Der Vertrag
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Als Lehmann vom Einkauf zurück kommt findet er mal wieder die Wohnung in einem sehr verwüsteten Zustand vor. Das war mal wieder Leonies Werk, weil sie in Lehmanns Zimmer ausgestopfte Tiere, darunter auch einen Löwen, vorgefunden hat. Sie stellt ihn zur Rede und nach dieser Aufregung legt sich Leonie erst ein Mal hin.
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0