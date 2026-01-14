Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leonie Löwenherz

Was ist Freundschaft?

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Was ist Freundschaft?

Folge 9: Was ist Freundschaft?

21 Min.Folge vom 14.01.2026

Während der Wintergartenausbau im Gang ist, spült Tina in der Küche das Geschirr ab und beobachtet Leonie dabei wie sie im Haus herumschleicht. Dann kommt Leonie zu Tina und meckert rum, denn sie sieht in dem Wintergarten einen überdimensionalen Käfig. Tina versucht sie zu überzeugen, dass der Wintergarten nur zu ihrem Besten ist.

