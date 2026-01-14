Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 14vom 14.01.2026
Folge 14: Der Zirkus ist da

26 Min.Folge vom 14.01.2026

Professor Lehmann ist wieder einmal viel zu sehr mit seinen Studien über Leonie beschäftigt, um zu merken, dass sich die Löwin vernachlässigt fühlt. Und das ist bei ihr kein gutes Zeichen! Leonie hat aus lauter Langeweile einen Sandhaufen bestellt und diesen mitten in die Bibliothek liefern lassen.

Studio 100 International
