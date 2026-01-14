Wiedersehen mit der FamilieJetzt kostenlos streamen
Leonie Löwenherz
Folge 15: Wiedersehen mit der Familie
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Etwas Unglaubliches ist geschehen: Leonie Löwenherz hat die Wohnung von Professor Laurenz C. Lehmann aufgeräumt und blitzblank saubergemacht. Klar, sie erwartet ihre Brüder und außerdem möchte sie ihrem Gastgeber, der unterwegs ist, um die Löwenjungen zu holen, etwas Gutes tun. Doch bald ist die Euphorie wieder vorbei, denn Leonie weiß, daß sie bald Abschied nehmen muss. Tina bemüht sich die traurige Leonie durch Malunterricht abzulenken.
Leonie Löwenherz
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0