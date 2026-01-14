Leonie Löwenherz
Folge 5: Revierstreit
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Leonie hat sich in den Kopf gesetzt die Wohnung von Lehmann Safarigerechter zu gestallten, um sich an das neue Zuhause zugewöhnen. Dabei kommen sie sich dabei in die Haare, wer von beiden das bessere Afrika wissen hat. In der Nacht übernachtet Leonie im Arbeitszimmer von Lehmann und schwärmt dabei dem Beo von der wunderbaren Freiheit vor.
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Leonie Löwenherz
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Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
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