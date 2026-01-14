Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leonie Löwenherz

Revierstreit

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 5vom 14.01.2026
Revierstreit

RevierstreitJetzt kostenlos streamen

Leonie Löwenherz

Folge 5: Revierstreit

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Leonie hat sich in den Kopf gesetzt die Wohnung von Lehmann Safarigerechter zu gestallten, um sich an das neue Zuhause zugewöhnen. Dabei kommen sie sich dabei in die Haare, wer von beiden das bessere Afrika wissen hat. In der Nacht übernachtet Leonie im Arbeitszimmer von Lehmann und schwärmt dabei dem Beo von der wunderbaren Freiheit vor.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leonie Löwenherz
Studio 100 Kids
Leonie Löwenherz

Leonie Löwenherz

Alle 1 Staffeln und Folgen