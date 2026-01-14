Leonie Löwenherz
Folge 18: Laurenz ist verreist
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Heute sind alle unterwegs. Professor Lehmann hat sich gut von seiner Blinddarmoperation erholt und ist nach Montreal zur Rentierrettungskonferenz gereist. Lambert und Ludwig, Leonies unternehmungslustige Brüder, sind auf Streifzug. Da schaut Paul Körner, der Reisejournalist und Freund des Hauses, bei Tina und Leonie vorbei.
