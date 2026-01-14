Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leonie Löwenherz

Kleinstadt-Safari

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 20vom 14.01.2026
Kleinstadt-Safari

Kleinstadt-SafariJetzt kostenlos streamen

Leonie Löwenherz

Folge 20: Kleinstadt-Safari

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Au weija! Leonie ist allein in der Stadt unterwegs. Sie hat sich eine selbstgebaute Litfass-Säule übergestülpt, um nicht erkannt zu werden. Als sie von alleine wieder auftaucht, verspricht Eddy ihr einen gemeinsamen Stadtbummel. Leonie verkleidet sich als alte Dame und stellt eine halbe Stadt und ein Zoogeschäft komplett auf den Kopf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leonie Löwenherz
Studio 100 International
Leonie Löwenherz

Leonie Löwenherz

Alle 1 Staffeln und Folgen