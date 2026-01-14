Leonie Löwenherz
Folge 20: Kleinstadt-Safari
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Au weija! Leonie ist allein in der Stadt unterwegs. Sie hat sich eine selbstgebaute Litfass-Säule übergestülpt, um nicht erkannt zu werden. Als sie von alleine wieder auftaucht, verspricht Eddy ihr einen gemeinsamen Stadtbummel. Leonie verkleidet sich als alte Dame und stellt eine halbe Stadt und ein Zoogeschäft komplett auf den Kopf.
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0