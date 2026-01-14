Leonie Löwenherz
Folge 8: Der Wintergarten
20 Min.Folge vom 14.01.2026
Am Frühstückstisch wird Leonie von Lehmann mitgeteilt, dass der Architekt kommt, der für Leonie den Wintergarten anfertigt, und dass sie dafür einige Regeln zu befolgen hat, darunter auch, dass sie sich als echter Löwe verhalten soll, denn sie soll ihm vorgestellt werden. Der Architekt kommt allerdings nicht allein, denn er bringt ein Baby mit auf dass er aufzupassen hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Leonie Löwenherz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0