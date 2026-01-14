Leonie Löwenherz
Folge 27: Ist das dein Ernst?
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Leonie sitzt im Arbeitszimmer von Professor Lehmann und unterhält sich mit dem Beo. Sie spricht mit ihm über Tina, die seit gestern nicht mehr bei Professor Lehmann arbeitet, und beschwert sich bei dem Beo, über die, von Tina, zurückgelassenen Sachen. Karin, die Freundin von Tina, die deren Aufgabe über nimmt, ist gerade beim Einziehen und hat bereits ihr Zimmer zur löwenfreien Zone erklärt, was Leonie überhaupt nicht passt.
Leonie Löwenherz
Genre:Fantasie, Comedy
Altersfreigabe:
0