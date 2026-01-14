Leonie Löwenherz
Folge 37: Stromausfall
22 Min.Folge vom 14.01.2026
Als Lambert und Ludwig in der Garage beim Proben sind, geht auf einmal das Licht aus. Als erstes versuchen die beiden durch den Lichtschalter das Licht wieder an zu bekommen. Aber als das nicht funktioniert, verdächtigen sie Ernst, dass er etwas gegen ihre Musik hatte und deshalb ihnen den Strom abgestellt hat.
