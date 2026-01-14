Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leonie Löwenherz

Stromausfall

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 37vom 14.01.2026
Stromausfall

Folge 37: Stromausfall

22 Min.Folge vom 14.01.2026

Als Lambert und Ludwig in der Garage beim Proben sind, geht auf einmal das Licht aus. Als erstes versuchen die beiden durch den Lichtschalter das Licht wieder an zu bekommen. Aber als das nicht funktioniert, verdächtigen sie Ernst, dass er etwas gegen ihre Musik hatte und deshalb ihnen den Strom abgestellt hat.

Studio 100 International
