Leonie Löwenherz

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 38vom 14.01.2026
Folge 38: Die 5. Wand im Wohnzimmer

24 Min.Folge vom 14.01.2026

Leonie hat Heimweh. Karin versucht ihr beizubringen, wie sie sich durch Meditation in ihre Heimat träumen kann. Dazu benötigt sie ein Bild von Afrika. Leonie ist gerade dabei sich in ihre Heimat zu träumen, als die Tür zu knallt und Lambert und Ludwig sauer und frustriert hineinspazieren. Leonie bekommt mit, dass die Zwei vom Plattenproduzent abgelehnt wurden, und dass sie nie wieder Musik machen wollen.

