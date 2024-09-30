Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Abschied für immer?

ARD PlusStaffel 25Folge 35vom 30.09.2024
Folge 35: Ein Abschied für immer?

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Lea beichtet Nico, dass sie damals aus Eifersucht seine Kondome manipuliert hat. Nico tobt vor Wut und Lea verschwindet spurlos. Schwerer Tag für Tanja: Ihre Scheidung von Suzanne ist seit heute offiziell. Es tröstet sie auch nicht, dass sie sich fortan Friseur-Meisterin nennen darf. Chaos im Reisebüro: Die Flugtickets für Andys und Gabis Trip nach Südafrika sind verschwunden.

