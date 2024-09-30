Lindenstraße
Folge 39: Vollendete Tatsachen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
In der Villa Dressler stehen die Zeichen emotional auf Sturm. Nach einem heftigen Disput leben Dressler und Hannelore von Tisch und Bett getrennt. Anna arbeitet im Pralinengeschäft "Kakao". Sie wundert sich über die hohen Zahlungen, die Steffi an ihren Kompagnon Murat leisten muss.
