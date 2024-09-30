Lindenstraße
Folge 48: Kassensturz
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Lisa will sich wieder mit Murat versöhnen. Was sie nicht ahnt: Murat hat Lisa mit der schönen Marcella betrogen. Das neue Reisebüro von Alex und Josi erhält den ersten großen Auftrag. Sie sollen internationale Teilnehmer des Münchener Marathons unterbringen und betreuen. Das übersteigt jedoch die Kapazität des jungen Unternehmens.
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste