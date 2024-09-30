Lindenstraße
Folge 50: Frau Beimer
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Klaus hält einen Vortrag bei einer konservativen Partei. Dem Vorsitzenden gefallen Klaus' Ausführungen so gut, dass er ihn zu einem Mittagessen einlädt. Um einen besseren Eindruck auf den Politiker zu machen, stellt er Iffi als seine Ehefrau vor.
Weitere Folgen in Staffel 25
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste