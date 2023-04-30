Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Wahlerfolg für KPÖ: Alles nur Protest?

ServusTVStaffel 3Folge 15vom 30.04.2023
Wahlerfolg für KPÖ: Alles nur Protest?

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 15: Wahlerfolg für KPÖ: Alles nur Protest?

69 Min.Folge vom 30.04.2023

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Henryk M. Broder, Kolumnist bei „Die Welt“, Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Sebastian Bohrn Mena, politischer Kommentator und Publizist, Christina Aumayr-Hajek, PR-Expertin

