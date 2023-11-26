Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Polit-Skandal um Pilnacek: Wie verfilzt sind Politik, Justiz und Medien?

ServusTVStaffel 3Folge 36vom 26.11.2023
Polit-Skandal um Pilnacek: Wie verfilzt sind Politik, Justiz und Medien?

Folge 36: Polit-Skandal um Pilnacek: Wie verfilzt sind Politik, Justiz und Medien?

68 Min.Folge vom 26.11.2023

Bei Moderator Michael Fleischhacker diskutieren: Eva Schütz, Herausgeberin von "Exxpress.at", Florian Klenk, Chefredakteur des "Falter", Gerald Markel, Blogger und Polit-Kommentator, Christian Mattura, Urheber der Pilnacek-Tapes

