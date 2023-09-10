Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Zwei Filme, ein Verdacht: Kurz vor dem Comeback?

ServusTVStaffel 3Folge 26vom 10.09.2023
Zwei Filme, ein Verdacht: Kurz vor dem Comeback?

Folge 26: Zwei Filme, ein Verdacht: Kurz vor dem Comeback?

67 Min.Folge vom 10.09.2023

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Heimo Lepuschitz, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Tessa Szyszkowitz, Journalistin und Autorin, Silvia Grünberger, PR-Agenturchefin und frühere ÖVP-Politikerin, Josef Cap, Polit-Kommentator

