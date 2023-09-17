Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Flüchtlingssturm auf Lampedusa: Verlieren wir die Kontrolle?

ServusTVStaffel 3Folge 27vom 17.09.2023
Flüchtlingssturm auf Lampedusa: Verlieren wir die Kontrolle?

Flüchtlingssturm auf Lampedusa: Verlieren wir die Kontrolle?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 27: Flüchtlingssturm auf Lampedusa: Verlieren wir die Kontrolle?

70 Min.Folge vom 17.09.2023

Die Gäste bei Michael Fleischhacker: Bernhard Heinzlmaier, Jugendkulturforscher und Kolumnist, Beatrice Achterberg, Journalistin bei der "NZZ", Hasnain Kazim, früherer Wien-Korrespondent des „Spiegel“, Claudia Paganini, Medienethikerin und Theologin

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen