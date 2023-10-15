Judenhass bei Migranten: Sind wir zu naiv?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 31: Judenhass bei Migranten: Sind wir zu naiv?
64 Min.Folge vom 15.10.2023
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Ahmad Mansour, Autor und Psychologe, Irene Brickner, Journalistin beim "Standard“, Peter Sichrovsky, Publizist und Johannes Varwick, Politikwissenschaftler.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0