Brandanschlag und Judenhass: Welche Rolle spielt der Islam?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 33: Brandanschlag und Judenhass: Welche Rolle spielt der Islam?
71 Min.Folge vom 05.11.2023
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Florian Klenk, Chefredakteur des "Falter", Thomas Eppinger, Leitender Redakteur bei "Der Pragmaticus", Veronika Bohrn Mena, Autorin und Aktivistin sowie Birgit Kelle, Publizistin.
