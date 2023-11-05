Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Brandanschlag und Judenhass: Welche Rolle spielt der Islam?

ServusTVStaffel 3Folge 33vom 05.11.2023
Brandanschlag und Judenhass: Welche Rolle spielt der Islam?

Brandanschlag und Judenhass: Welche Rolle spielt der Islam?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 33: Brandanschlag und Judenhass: Welche Rolle spielt der Islam?

71 Min.Folge vom 05.11.2023

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Florian Klenk, Chefredakteur des "Falter", Thomas Eppinger, Leitender Redakteur bei "Der Pragmaticus", Veronika Bohrn Mena, Autorin und Aktivistin sowie Birgit Kelle, Publizistin.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen