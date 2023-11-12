Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Roter Parteitag: SPÖ am Scheideweg?

ServusTVStaffel 3Folge 34vom 12.11.2023
67 Min.Folge vom 12.11.2023

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Veit Dengler, Medien-Unternehmer, Ralf Schuler, Politikjournalist bei „Nius“, Donna Krasniqi, SPÖ-nahe Aktivistin und András Szigetvari, Wirtschaftsredakteur beim „Standard“.

