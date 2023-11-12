Roter Parteitag: SPÖ am Scheideweg?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 34: Roter Parteitag: SPÖ am Scheideweg?
67 Min.Folge vom 12.11.2023
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Veit Dengler, Medien-Unternehmer, Ralf Schuler, Politikjournalist bei „Nius“, Donna Krasniqi, SPÖ-nahe Aktivistin und András Szigetvari, Wirtschaftsredakteur beim „Standard“.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0