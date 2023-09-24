Rechtspopulisten im Umfragehoch: Chance oder Schande?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 28: Rechtspopulisten im Umfragehoch: Chance oder Schande?
74 Min.Folge vom 24.09.2023
Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind: Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Frauke Petry, ehemalige AfD-Politikerin, Florian Klenk, Chefredakteur des „Falter“ und Alexander Wrabetz, früherer ORF-Chef.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0