SPÖ nach der Chaos-Wahl: Kann Babler Kanzler?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 20: SPÖ nach der Chaos-Wahl: Kann Babler Kanzler?
67 Min.Folge vom 11.06.2023
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Oliver Pink, Innenpolitik-Chef der „Presse“, Ulrike Herrmann, Journalistin bei der „taz“, Ralph Schöllhammer, Kolumnist beim „Exxpress.at“, Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0