Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

SPÖ nach der Chaos-Wahl: Kann Babler Kanzler?

ServusTVStaffel 3Folge 20vom 11.06.2023
SPÖ nach der Chaos-Wahl: Kann Babler Kanzler?

SPÖ nach der Chaos-Wahl: Kann Babler Kanzler?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 20: SPÖ nach der Chaos-Wahl: Kann Babler Kanzler?

67 Min.Folge vom 11.06.2023

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Oliver Pink, Innenpolitik-Chef der „Presse“, Ulrike Herrmann, Journalistin bei der „taz“, Ralph Schöllhammer, Kolumnist beim „Exxpress.at“, Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen