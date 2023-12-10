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Benko-Pleite: Milliardengrab auf Kosten der Steuerzahler?

ServusTVStaffel 3Folge 38vom 10.12.2023
Benko-Pleite: Milliardengrab auf Kosten der Steuerzahler?

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Folge 38: Benko-Pleite: Milliardengrab auf Kosten der Steuerzahler?

69 Min.Folge vom 10.12.2023

Zu Gast bei Michael Fleischhacker: Rainer Nowak, ehemaliger Chefredakteur der „Presse“, Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Claudia Paganini, Medienethikerin.

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