Machtkampf um Moskau: Steht Russland vor dem Bürgerkrieg?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 22: Machtkampf um Moskau: Steht Russland vor dem Bürgerkrieg?
66 Min.Folge vom 25.06.2023
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Susanne Scholl, langjährige Moskau-Korrespondentin des ORF, Alexander Dubowy, Osteuropa-Spezialist, Walter Feichtinger, Sicherheits-Experte und Heimo Lepuschitz, Kommunikationsberater.
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