Angriff auf Israel: Wieso feiern Menschen in Wien die Hamas?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 30: Angriff auf Israel: Wieso feiern Menschen in Wien die Hamas?
68 Min.Folge vom 08.10.2023
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Roger Köppel, Chefredakteur der „Weltwoche“, Eric Frey, leitender Redakteur beim „Standard“, Patrick Bahners, Journalist bei der „FAZ“, Gudula Walterskirchen, Publizistin.
