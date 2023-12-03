Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Signa, Streiks und Teuerung: Zahlen wir die Zeche der Politik?

ServusTVStaffel 3Folge 37vom 03.12.2023
Folge 37: Signa, Streiks und Teuerung: Zahlen wir die Zeche der Politik?

70 Min.Folge vom 03.12.2023

Bei Moderatorin Katrin Prähauser diskutieren: Journalist Roland Tichy, die ehemalige Grünen-Klubobfrau Eva Glawischnig, Bernhard Heinzlmaier, Kolumnist beim "Exxpress" und Klima-Aktivistin Lena Schilling.

