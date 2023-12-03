Signa, Streiks und Teuerung: Zahlen wir die Zeche der Politik?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 37: Signa, Streiks und Teuerung: Zahlen wir die Zeche der Politik?
70 Min.Folge vom 03.12.2023
Bei Moderatorin Katrin Prähauser diskutieren: Journalist Roland Tichy, die ehemalige Grünen-Klubobfrau Eva Glawischnig, Bernhard Heinzlmaier, Kolumnist beim "Exxpress" und Klima-Aktivistin Lena Schilling.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0