Nach dem Putsch: Was, wenn Putin wirklich wackelt?
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 23: Nach dem Putsch: Was, wenn Putin wirklich wackelt?
65 Min.Folge vom 02.07.2023
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Veit Dengler, Medienunternehmer, Josef Cap, SPÖ-naher Kommentator, Andrea Komlosy, Historikerin und Alexander Kissler, Journalist und Autor
