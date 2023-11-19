Zum Inhalt springenBarrierefrei
Metaller im Streik: Gierig oder gerecht?

ServusTVStaffel 3Folge 35vom 19.11.2023
Folge 35: Metaller im Streik: Gierig oder gerecht?

63 Min.Folge vom 19.11.2023

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Laura Sachslehner, ÖVP-Rebellin und Autorin, Béla Anda, ehemaliger Regierungssprecher unter Gerhard Schröder, Sebastian Bohrn Mena, Aktivist und Publizist, Christoph Pöchinger, FPÖ-naher Kommunikationsberater.

