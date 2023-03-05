Kostenexplosion: Erbe der Energiewende?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 8: Kostenexplosion: Erbe der Energiewende?
67 Min.Folge vom 05.03.2023
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Stefan Aust, Herausgeber „Die Welt“, Elisabeth Zehetner, Unternehmerin, Ulrich Brand, Politkwissenschaftler, Universität Wien, Barbara Tóth, Journalistin beim „Falter“
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0