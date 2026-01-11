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Alarmstufe Trump: Kommt jetzt die neue Weltordnung?

ServusTVStaffel 6Folge 1vom 11.01.2026
Alarmstufe Trump: Kommt jetzt die neue Weltordnung?

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Folge 1: Alarmstufe Trump: Kommt jetzt die neue Weltordnung?

75 Min.Folge vom 11.01.2026

Der US-Angriff auf Venezuela hat eine neue Ära der Geopolitik eingeläutet. Stehen wir am Anbeginn einer Neuen Weltordnung, in der die Großmächte wehrlose Nachbarstaaten wie Raubtiere überfallen? Oder war der Militärschlag gegen Venezuela ein genialer Schachzug, der auch Russland zu einem Frieden in der Ukraine zwingen kann? Steht als Nächstes Europa auf dem Speiseplan der Großmächte? Katrin Prähauser begrüßt Roger Köppel, Christian Ultsch, Andreas Mölzer und Barbara Tóth.

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