Chaos am Küniglberg: Wer braucht diesen ORF?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 10: Chaos am Küniglberg: Wer braucht diesen ORF?
80 Min.Folge vom 15.03.2026
Seitdem Roland Weißmann als Generaldirektor zurückgetreten ist, bleibt im ORF kein Stein am anderen. Was ist dran an den Vorwürfen gegen Weißmann? Haben Machtmissbrauch und sexuelle Nötigung Methode im Öffentlich-Rechtlichen - oder wurde Weißmann Opfer einer Intrige? Wird der ORF als Arena für parteipolitische Ränkespiele und als Versorgungsposten für Polit-Günstlinge missbraucht? Und wozu braucht Österreich überhaupt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
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