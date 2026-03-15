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Chaos am Küniglberg: Wer braucht diesen ORF?

ServusTVStaffel 6Folge 10vom 15.03.2026
Chaos am Küniglberg: Wer braucht diesen ORF?

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Folge 10: Chaos am Küniglberg: Wer braucht diesen ORF?

80 Min.Folge vom 15.03.2026

Seitdem Roland Weißmann als Generaldirektor zurückgetreten ist, bleibt im ORF kein Stein am anderen. Was ist dran an den Vorwürfen gegen Weißmann? Haben Machtmissbrauch und sexuelle Nötigung Methode im Öffentlich-Rechtlichen - oder wurde Weißmann Opfer einer Intrige? Wird der ORF als Arena für parteipolitische Ränkespiele und als Versorgungsposten für Polit-Günstlinge missbraucht? Und wozu braucht Österreich überhaupt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk?

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