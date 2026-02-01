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Kanzler-Rede und Bablers Liste: Viel Lärm um nichts?

ServusTVStaffel 6Folge 4vom 01.02.2026
Kanzler-Rede und Bablers Liste: Viel Lärm um nichts?

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Folge 4: Kanzler-Rede und Bablers Liste: Viel Lärm um nichts?

79 Min.Folge vom 01.02.2026

Die Weltordnung bebt, die Teuerung frisst uns Löcher ins Börsel, und immer mehr Menschen sind arbeitslos. Doch die Regierungsspitze zeigt sich zufrieden: SPÖ-Chef Andreas Babler kann seine Lebensmittel-Liste präsentieren, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger schmückt sich seit Neuestem mit einem ukrainischen Orden und Kanzler Christian Stocker wendet sich mit einer 60-minütigen Rede an die Nation. Kann die Regierung noch mehr liefern als Symbolpolitik? Bleiben die großen Reformen unangetastet?

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