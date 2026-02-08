Täuschung oder Trendumkehr: Hat die Regierung Grund zum Jubeln?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Täuschung oder Trendumkehr: Hat die Regierung Grund zum Jubeln?
86 Min.Folge vom 08.02.2026
Nachdem die Teuerung den Österreichern jahrelang Löcherl ins Börsel gefressen hat, jubelt die Dreier-Regierung jetzt über die sinkende Inflation. Das sei der erste Schritt am Weg zum Aufschwung. Kritiker aber monieren: Das sei ein rein statistischer Effekt, die Teuerung liege den Bürgern immer noch auf der Tasche. Und: Sie sei freilich immer noch doppelt so hoch wie im Rest Europas. Schmückt sich die Koalition mit fremden Federn, oder geht es tatsächlich bergauf mit Österreich?
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