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Spritpreisbremse: Entlastung oder Etikettenschwindel?

ServusTVStaffel 6Folge 11vom 22.03.2026
Spritpreisbremse: Entlastung oder Etikettenschwindel?

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Folge 11: Spritpreisbremse: Entlastung oder Etikettenschwindel?

91 Min.Folge vom 22.03.2026

Die Regierung sagt der Teuerung an der Zapfsäule den Kampf an: Um bis zu 10 Cent pro Liter soll der Sprudel billiger werden. Ökonomen kritisieren das als reine Symbolpolitik. Viele Menschen leiden unter den gestiegenen Preisen. Und angesichts der unsicheren Lage in der Straße von Hormus steigt die Angst vor einem Wirtschaftscrash. Können die Maßnahmen der Regierung die Inflation wirklich bremsen oder sind sie ein Placebo? Und bereichern sich die Mineralöl-Konzerne auf unsere Kosten?

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