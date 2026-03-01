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Ein Jahr Dreier-Regierung: Chaos statt Kurskorrektur?

ServusTVStaffel 6Folge 8vom 01.03.2026
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Folge 8: Ein Jahr Dreier-Regierung: Chaos statt Kurskorrektur?

82 Min.Folge vom 01.03.2026

Katrin Prähauser zieht mit ihren Gästen Bilanz über ein Jahr Dreier-Regierung in Österreich - und spricht mit ihnen über die aktuelle Lage nach dem US-Militärschlag gegen den Iran. Gäste: Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria, Sigi Maurer, stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Militär-Experte Walter Feichtinger und Geopolitik-Experte Ralph Schöllhammer.

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