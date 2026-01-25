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Trump in Davos: Weckruf oder Kampfansage?

ServusTVStaffel 6Folge 3vom 25.01.2026
Trump in Davos: Weckruf oder Kampfansage?

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Folge 3: Trump in Davos: Weckruf oder Kampfansage?

76 Min.Folge vom 25.01.2026

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos demütigt und bedroht US-Präsident Donald Trump eine ganze Stunde lang Europa. Immerhin schließt er einen US-Angriff auf Grönland aus, doch in der EU schrillen die Alarmglocken. Sind die USA jetzt eine wildgewordene Supermacht, und ist unsere Freundschaft zu ihnen Vergangenheit, wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen sagte? Oder müssen wir von Trump lernen - und hat er Recht, wenn er Europas Umgang mit Migration und Meinungsfreiheit kritisiert?

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