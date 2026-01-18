Regierungsklausur: Wende oder wieder nichts?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 2: Regierungsklausur: Wende oder wieder nichts?
71 Min.Folge vom 18.01.2026
Die Butter um sechs Cent billiger, die Milch um sieben: Die Regierung will sich mit der Steuersenkung auf Lebensmittel aus dem Umfragetief hieven. Reicht das oder ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Woher soll das Geld dafür kommen? Was bringen die Verschärfungen bei Integration und Asyl? Und bringt der U-Ausschuss zum Tod von Christian Pilnacek neue Erkenntnisse oder nur neuen Zwist?
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