Vier Jahre Krieg: Zu viel Geschäft mit dem Gefecht?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 7: Vier Jahre Krieg: Zu viel Geschäft mit dem Gefecht?
84 Min.Folge vom 22.02.2026
Seit vier Jahren tobt der Krieg in der Ukraine - und auch in dieser Woche scheitern Friedensverhandlungen. Doch während vielen Menschen in der kriegsversehrten Ukraine bei klirrender Kälte die Kräfte ausgehen, stellt die EU weitere 90 Milliarden Euro an Hilfe bereit. Und nicht zufällig schwärmen viele Unternehmer und auch Ex-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) von Investitionschancen in der Ukraine. Woran scheitern die Friedensbemühungen? Stehen am Ende Geschäftsinteressen hinter dem langen Krieg?
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