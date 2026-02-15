Posten, Possen und Prozesse: Bananenrepublik Österreich?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 6: Posten, Possen und Prozesse: Bananenrepublik Österreich?
80 Min.Folge vom 15.02.2026
Die österreichische Innenpolitik kommt nicht zur Ruhe: Wochenlang war Ex-Kanzler Christian Kern als möglicher Babler-Konkurrent hochgejubelt worden, doch jetzt machte er öffentlich einen Rückzieher. Hat sich SPÖ-Chef Andreas Babler nun gegen alle Kritiker durchgesetzt, oder geht das Gezanke der Genossen weiter? Und wie stabil ist die Dreier-Koalition, wenn zeitgleich die ÖVP in der Affäre um den Prozess gegen Klubobmann August Wöginger versinkt?
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