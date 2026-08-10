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Pressegespräch: "Katastrophale Dürreschäden in der Landwirtschaft: Ursachen und Folgen"

ORF2Staffel 1Folge 234vom 10.08.2026
Pressegespräch: "Katastrophale Dürreschäden in der Landwirtschaft: Ursachen und Folgen"

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Folge 234: Pressegespräch: "Katastrophale Dürreschäden in der Landwirtschaft: Ursachen und Folgen"

60 Min.Folge vom 10.08.2026

Komplexitätsforscher Anders Levermann (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) und Generaldirektor Kurt Weinberger (Österreichische Hagelversicherung) informierten in einem Pressegespräch über Ursachen und Folgen der katastrophalen Dürreschäden in der Landwirtschaft. Sendungshinweis: ZIB 13, 10. August 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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