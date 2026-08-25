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Pressekonferenz der NEOS: "Klimagesetz schafft klaren Rahmen für Österreichs Zukunft"

ORF2Staffel 1Folge 243vom 25.08.2026
Pressekonferenz der NEOS: "Klimagesetz schafft klaren Rahmen für Österreichs Zukunft"

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Folge 243: Pressekonferenz der NEOS: "Klimagesetz schafft klaren Rahmen für Österreichs Zukunft"

39 Min.Folge vom 25.08.2026

NEOS-Klubobmann Yannick Shetty und NEOS-Wien-Klimasprecher Stefan Gara gaben eine Pressekonferenz zum bundesweiten Klimagesetz. Mit diesem sei ein Meilenstein erreicht worden, da es nun eine klare gesetzliche Planungs- und Entscheidungsstruktur geben werde. Sendungshinweis: ZIB 13, 24. August 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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