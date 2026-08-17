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Folge 236: Doorstep von Innenminister Karner und dänischem Integrationsminister Bodskov
Österreich und Dänemark gehören gemeinsam mit Deutschland, den Niederlanden und Griechenland zur "Gruppe der Umsetzer". Zusammen arbeiten diese Staaten an der Realisierung von Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas. Der dänische Migrationsminister Morten Bodskov besuchte am 17. August 2026 Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für ein Arbeitsgespräch zu diesem Thema. Nach dem Arbeitsgespräch gab es einen gemeinsamen Doorstep. Sendungshinweis: ZIB 13, 17. August 2026, 13 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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