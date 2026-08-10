Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Pressekonferenz: Bundeskanzler Stocker bei Präsident Erdogan

ORF2Staffel 1Folge 235vom 10.08.2026
Pressekonferenz: Bundeskanzler Stocker bei Präsident Erdogan

Pressekonferenz: Bundeskanzler Stocker bei Präsident ErdoganJetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 235: Pressekonferenz: Bundeskanzler Stocker bei Präsident Erdogan

13 Min.Folge vom 10.08.2026

Anlässlich des offiziellen Besuchs von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in der Türkei wird eine Pressekonferenz gemeinsam mit Präsident Recep Tayyip Erdogan abgehalten.. Sendungshinweis: ZIB 17, 10. August 2026, 17 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen