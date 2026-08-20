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Pressekonferenz: "Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen"

ORF2Staffel 1Folge 238vom 20.08.2026
Pressekonferenz: "Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen"

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Folge 238: Pressekonferenz: "Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen"

61 Min.Folge vom 20.08.2026

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und DSN-Direktorin Sylvia Mayer präsentierten Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen. Sendungshinweis: ZIB 13, 20. August 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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