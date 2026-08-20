Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Live Spezial

Pressekonferenz der Stadt Wien: "Finanzierung Wiener Flugrettung"

ORF2Staffel 1Folge 239vom 20.08.2026
Pressekonferenz der Stadt Wien: "Finanzierung Wiener Flugrettung"

Pressekonferenz der Stadt Wien: "Finanzierung Wiener Flugrettung"Jetzt kostenlos streamen

Live Spezial

Folge 239: Pressekonferenz der Stadt Wien: "Finanzierung Wiener Flugrettung"

20 Min.Folge vom 20.08.2026

Der Wiener Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) sowie die niederösterreichischen Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Eva Prischl (SPÖ) informierten über die Finanzierung der Wiener Flugrettung. Sendungshinweis: ZIB 13, 20. August 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Live Spezial
ORF2
Live Spezial

Live Spezial

Alle 1 Staffeln und Folgen