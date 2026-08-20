Pressekonferenz der Stadt Wien: "Finanzierung Wiener Flugrettung"Jetzt kostenlos streamen
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Folge 239: Pressekonferenz der Stadt Wien: "Finanzierung Wiener Flugrettung"
20 Min.Folge vom 20.08.2026
Der Wiener Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) sowie die niederösterreichischen Landesräte Anton Kasser (ÖVP) und Eva Prischl (SPÖ) informierten über die Finanzierung der Wiener Flugrettung. Sendungshinweis: ZIB 13, 20. August 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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