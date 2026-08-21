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Folge 240: Pressekonferenz: "Wir machen weiter - KPÖ und Grüne stellen Koalition vor"
55 Min.Folge vom 21.08.2026
Unter dem Motto "Wir machen weiter" haben KPÖ und Grüne am Freitag zu einer Pressekonferenz ins Grazer Rathaus geladen. Hier wurden die Schwerpunkte der kommenden Koalition für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Das Ressort Wirtschaft und Tourismus wandert von der ÖVP zur FPÖ. Sendungshinweis: Steiermark heute, 21. August 2026, 19:00 Uhr in ORF 2 Steiermark
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