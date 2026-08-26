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Pressekonferenz: "Neues im neuen Schuljahr"

ORF2Staffel 1Folge 244vom 26.08.2026
Pressekonferenz: "Neues im neuen Schuljahr"

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Folge 244: Pressekonferenz: "Neues im neuen Schuljahr"

23 Min.Folge vom 26.08.2026

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) stellte im Rahmen eines Medientermins vor, welche Neuigkeiten es in diesem Jahr im Schulbetrieb geben wird. Als besonders erfreulich sah er, dass beim Lehrkräftebedarf eine Trendwende gelungen sei. Sendungshinweis: ZIB 13, 26. August 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.

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