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Folge 237: Pressekonferenz: "Fakten zu einer harten und gerechten Asylpolitik in Österreich"
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig, Bundespolizeidirektor Michael Takács und BFA-Direktor Gernot Maier präsentierten aktuelle Fakten zur Asylpolitik in Österreich. Sendungshinweis: ZIB 13, 18. August 2026, 13:00 Uhr in ORF 2 Hinweis der Redaktion: Der ORF bietet unkommentierte Livestreams von Veranstaltungen, Pressekonferenzen und Statements als Zusatzservice an. Die Auswahl erfolgt nach journalistischen Kriterien und den Grundsätzen Objektivität, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und Gleichbehandlung. Diese Events sind nach Ende des Livestreams auch auf ORF ON als Video on Demand für einen bestimmten Zeitraum abrufbar.
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